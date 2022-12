Diventare insegnanti nella scuola secondaria con 24 | 30 | 60 CFU | tutto quello che c’è da sapere | in attesa dei corsi abilitanti e concorsi 2023

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In seguito alla riforma del sistema di reclutamento, inclusa la fase transitoria, sarà possibile partecipare al concorso per ladi primo e secondo grado, che dà accesso al ruolo, con il titolo di studio più 24 CFU/30 CFU ovvero 60 CFU (utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione). L'articolo .

Orizzonte Scuola

Scomparse le impiegate, ridotte alla clandestinità le. Estromesse dalle scuole superiori ... nella valle del Panshir, continueranno a studiare perginecologhe, e che nessuna delle ...... la figlia maggiore, Jennifer, che si è sposata l'anno scorso, dovrebbemamma a febbraio. ... "Glici dicono spesso che i loro studenti trovano il programma di matematica noioso e ... Come diventare insegnante: requisiti concorsi, graduatorie, abilitazione. In arrivo novità per la fase transitoria