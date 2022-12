Arcadia Yachts svela i primi dettagli del nuovo A96

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sebbene il suo debutto ufficiale sia previsto in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival del prossimo anno, sono statiti in anticipo daalcunidelA96. Questo gigante, pensato per offrire il massimo benessere all’armatore e ai suoi ospiti, è l’ultima creazione del cantiere di Napoli. Interni ed esterni nell’A96 diLunga 29 metri e larga 8, l’imbarcazione offre spazi abitabili e una vivibilità da sogno, venendo incontro a tutte le esigenze con la sua zona notte dotata di cinque cabine. Il concept degli esterni e le scelte tecnologiche che si celano dietro A96, rispondono in ognio alla ricerca di wellbeing e riprendono i benefit dei suoi predecessori enfatizzandoli ancor di più. Lo ...