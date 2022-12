A Genova un presepe dipinto da Mario Carotenuto e i capolavori della collezione Natella di Salerno

Il Denaro

...aArticolo successivo Tursi, approvato bilancio 2023. Bucci cita come esempio Rudolph Giuliani redazionegenova4 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE In piazza dei Leoni ad Albenga il...Santa Margherita Ligure () - Unrealizzato in un gozzo all'ancora nel porticciolo. La novità natalizia sta suscitando grande interesse da parte dei visitatori e dei tanti turisti che in questi giorni affollano ... A Genova un presepe dipinto da Mario Carotenuto e i capolavori ... Fino al 8 gennaio 2023 a Genova, negli spazi dello storico Palazzo Tobia Pallavicino, sede dell’antica Camera di commercio della Repubblica Marinara, nell’ambito di “Genova incontra Napoli”, sarà espo ...Genova - Nell'ambito del progetto del Comune di Genova a sostegno dell'attività dei Civ-Centri integrati di via per l'allestimento delle luminarie e degli addobbi natalizi, Il Civ Meridiana ha realizz ...