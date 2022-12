Tendenze smalto 2023

Elle

Così come per le unghie Natale 2022 , uno dei colori dipiù quotato è il rosso. Le unghie di Capodanno rosse sono un grande classico, ma le nuovesuggeriscono di personalizzarle per ...Natale è sempre più vicino, ed è arrivato il momento di scegliere cosa indossare e come fare capelli e unghie. La scelta delloè molto importante e ci sono moltissimetra cui scegliere. Vediamo allora quali sono e qual è la preferita per il periodo delle feste. Sempre difficile scegliere il colore nuovo ... I colori smalto più di tendenza per il 2023 Come entrate totalmente nel mood invernale Puntando su colori intensi e ricercati, misteriosi e profondi per gli outfit, il makeup e soprattutto la manicure. Esattamente come quella indossata da Vane ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...