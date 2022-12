Star Wars | i Lars e l’identità di Vader Cosa sapevano veramente

(Di martedì 27 dicembre 2022). La serie tv Obi-Wan Kenobi ha restituito ai fan un personaggio storico come Owen, lo zio di Luke Skywalker. Quest’uomo era a conoscenza di numerose informazioni sulle origini del ragazzo, ma probabilmente non ha mai saputo nulla sugli aspetti “dark” che riguardavano in padre Anakin Skywalker. Owenè venuto a conoscenza

BadTaste.it Cinema

Sull'onda del successo diAndor , la serie che trovate su Disney+ , alcune voci in rete davano Diego Luna in avvicinamento presso i Marvel Studios , addirittura per interpretare Reed Richards nel Marvel Cinematic ...Com'è stato allora possibile evitare di far sapere a tutta la fanbase dinonché al mondo intero che nientepopodimeno che Luke Skywalker sarebbe apparso in The Mandalorian 2 E facciamo ... Buon Natale 2022 con The Star Wars Holiday Special Lo speciale di Disney Gallery ci porta dietro le quinte di uno dei segreti meglio mantenuti della Lucasfilms, tra emozioni ed onestà.Secondo voci, Diego Luna si starebbe avvicinando ai Marvel Studios per un ruolo nel prossimo film dei Fantastici Quattro. Sull'onda del successo di Star Wars Andor su Disney+, l'attore fa luce sulla q ...