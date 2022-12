Segregata in casa ad Aiello del Sabato | madre e figlio fanno scena muta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodel(AV) – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del GIP del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone durante l’interrogatorio di garanzia., quest’ultimo arrestato nei giorni scorsi accusato di aver tentato di violentare la sorellainper tre anni. Le violenze sessuali non si sarebbero consumate per la resistenza della ragazza. Oltre al 21enne, infine, risulta indagato per lo stesso reato anche un fratello minorenne. La donna avrebbe incitato i figli a compiere atti asserendo “tanto è una….meglio prima i fratelli”. Nei giorni scorsi, dopo il conferimento avvenuto lo scorso 29 settembre il Gup del Tribunale di Avellino, Francesca Spella, conferiva l’incarico per la perizia psichiatrica nei ...

Virgilio

- accusato di aver tentato di violentare la sorellainper tre anni - nel corso dell'interrogatorio di garanzia. I due, raggiunti delle misure cautelari in carcere, affiancati dal loro ...È morta la donnaindal compagno e denutrita: pesava 15 chili. Arrestato il convivente - guarda IL PADRE GAMBIZZATO - Da quanto emerge, il padre di Danilo, Maurizio, sarebbe stato ... Aiello: segregata in casa, la madre e il figlio 21enne hanno fatto scena muta Il suo aguzzino l'ha inseguita ma è precipitato da un'altezza di tre metri procurandosi diverse fratture: è stato denunciato per sequestro di persona ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...