Perché il Pd non ha leader | Paragone smaschera la sinistra

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il vivace dibattito sullaship del moribondo Partito democratico difetta di un pezzo di analisi che ovviamente dalle parti del sinistrume non hanno il coraggio di fare. Amanca unvero da tempolo cercano nei laboratori del fighettismo salottiero e non in mezzo a quel popolo relegato da tempo fuori dalla porta nonostante per decenni e decenni ne fosse la struttura portante. Persino le feste dell'Unità ormai sono scariche, logorate, molli. Finché c'era Berlusconi andava tutto bene madama la marchesa, poi il pallone s' è bucato e buonanotte ai soliti suonatori i quali in repertorio non avevano altre canzoni se non quella del pericolo berlusconiano e blabla vario. I grandi temi del lavoro destrutturato, minacciato dalle multinazionali e da una Europa neoliberista non finivano sui radar ...