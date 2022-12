Manovra al Senato | si punta a chiudere domani o giovedì - Cronaca - quotidiano net

Agenzia ANSA

A Palazzo Madama approda la legge di Bilancio. Nella foto il presidente delIgnazio La Russa,. 75 annio: si punta a chiudere entro il 29. Partiti in pressing sulle nuove misure. Fi insiste sulle pensioni minime a 1.000 euro, mentre M5s promette battaglia sul reddito di cittadinanza. Al vaglio del ... Manovra al Senato blindata, riparte il pressing dei partiti - Politica AGI - La legge di bilancio all'ultimo miglio: martedì 27 dicembre approda in Senato per la seconda lettura dopo il via ... Dalle opposizioni, però, il Pd replica che si tratta di una manovra "di ...Manovra approvata alla Camera, ora passa in Senato: rush finale per evitare l’esercizio provvisorio Dopo l’ok della Camera, la Manovra approda in Senato. I tempi sono strettissimi: per evitare… Leggi ...