Lorenzo Riccardi | proposta di nozze a Claudia Dionigi sul bavaglino della figlia

(Di martedì 27 dicembre 2022)sono diventati genitori il 21 dicembre 2022 di Maria Vittoria, come aveva annunciato lo stesso ex tronista con un post su Instagram in cui mostrava il piedinobambina. Il ragazzo aveva scritto: “Benvenuta Maria Vittoria“, mentre la neo mamma aveva commentato: “La nostra vita“. I due hanno subito smentito con i fatti chi era scettico sul loro amore nato a Uomini e donne e sono ancora adesso una delle coppie più solide che si sono formate nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Proprio per questo l’idea di avere un figlio è apparsa una scelta quasi naturale, nonostante c’era chi fosse convinto fosse difficile per lui riuscire a “mettere la testa a posto” dopo un passato da sciupafemmine. A distanza di pochi giorni dalla nascita ...

Nuova gioia da condividere con i fan per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Dopo la nascita di Maria Vittoria, che chiamano affettuosamente Mavi, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ha annunciato che presto convolerà a nozze. La proposta è ... Lorenzo Riccardi, che sorpresa! Scrive la "proposta di nozze" sul bavaglino della figlia: la reazione di Claudia Dopo il freno durato quasi due anni, il 2022 si è confermato un anno di boom nozze anche per le coppie vip e il 2023 promette altrettanto bene. Come da tradiz ...Dopo la nascita di Maria Vittoria, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – ex protagonisti di Uomini e Donne – sono pronti a fare un altro grande ...