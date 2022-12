Corriere dello Sport

, uno di quelli che hanno portato in spalla la bara dell'ex allenatore del Bologna, è ancora sconvolto per aver perso uno dei suoi migliori amici , ed ha espresso tutto il suoin un'...La risposta è da applausisu Mihajlovic: 'Sento un immenso vuoto' E, che era tra coloro che hanno portato in spalla la bara dell'ex allenatore di Bologna, Samp e Milan , non ... Il dolore di Stankovic: "La morte di Mihajlovic mi ha portato via tutto" Mi rimane la memoria e il grande orgoglio di avere fatto parte della sua vita”, ha aggiunto il tecnico serbo L'allenatore della Samp ricorda l'ex compagno e amico. Dejan Stankovic ricorda… Leggi ...Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, nel corso di una intervista a Il Secolo XIX, in riferimento alla morte del connazionale Sinisa Mihajlovic.