“GF Vip 7” | la scoperta choc su Antonella Fiordelisi

Leggi su tvzap

(Di martedì 27 dicembre 2022) News Tv. Guendalina Tavassi ha attaccatoal GF Vip, dopo unasul suo conto. Sono tanti i fan della vippona ma molti invece la criticano continuamente: tra loro anche Guendalina Tavassi, la sorella di Edoardo. Guendalina ha deciso di attaccarla pesantemente in rete, rivelando unasul suo conto. “GF Vip”, Guendalina Tavassi: lasuDurante la puntata di ieri, lunedì 26 dicembre,è stata eletta come preferita dal pubblico da casa. Sembra tuttavia che fuori dal GF Vip 7, la gieffina non sia poi così amata. Proprio qualche giorno fa, il suo ex Chiofalo ha annunciato di essersi ...