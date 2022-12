Fuga di Natale | preso il quarto ragazzo evaso dal carcere Beccaria

Corriere della Sera

Un altro ragazzo latitante fuggito il giorno didal Beccaria di Milano è stato rintracciato e riportato in istituto . La conferma da fonti ...per ricostruire con esattezza la dinamica della, ......evaso E' stato rintracciato e catturato anche un quarto giovane dei 7 evasi il giorno didal ... Proseguono intanto le indagini per ricostruire lada film con l'utilizzo anche di un lenzuolo,... La fuga dopo la cena di Natale, 13 persone nei guai È stato catturato anche il ragazzo di 17 anni che faceva parte del gruppo di evasi fuggiti a Natale dal carcere minorile milanese Cesare Beccaria: i ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...