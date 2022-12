AEW | Ecco quando si terrà Battle of The Belts V

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 dicembre 2022) La AEW ha in programma grandi piani per il 2023 e per questo motivo la federazione di Tony Khan ha intenzione di partire sin da subito con il piede schiacciato sull’acceleratore. In vista del primo episodio di Dynamite dell’anno a venire è stato annunciato un importante rebranding dal punto di vista estetico per lo show di punta Dynamite ma questo non sarà l’unico grande evento della prima settimana televisiva del 2023 per la AEW. Una maratona di Wrestling Il 2023 si aprirà con una vera e propria maratona di Wrestling targata All Elite Wrestling. Mercoledì 4 gennaio è stato fissato l’appuntamento con l’importantissimo primo episodio di Dynamite dell’anno, due giorni assisteremo al debutto televisivo nel 2023 di Rampage ed immediatamente dopo andrà in ondaof TheV. Al momento non sono stati annunciati dei match in vista dello ...