(Di lunedì 26 dicembre 2022) Alle 3.59 di oggi 26 dicembre è nata la piccola Francesca (nome di fantasia), che concorre a sua insaputa ad un traguardo importante:pressoOspedaliera UniversitariaII di Napoli, tra i punti nascita più attivi a livello nazionale e primo nell’Italia meridionale. “In questo momento di crisi demografica che coinvolge tutta la nazione, e il Sud Italia non fa certo eccezione, il nostro Punto Nascita va decisamente in controtendenza”, dice il professor Giuseppe Bifulco, direttore del DAI Materno Infantile e della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. “Le nascite sono infatti aumentate del 15% rispetto allo scorso– aggiunge – poter assistere nella nostra Azienda a questo incremento ci rende orgogliosi del lavoro svolto. L’impegno e la professionalità di tutto il ...

Agenzia ANSA

... splendida femminuccia, nata a termine, che concorre a sua insaputa ad un traguardo importante: 3.000 (presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, tra i punti ...Alle 3.59 di oggi 26 dicembre è nata la piccola Francesca (n ome di fantasia), che concorre a sua insaputa ad un traguardo importante:presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, tra i punti nascita più attivi a livello nazionale e primo nell'Italia meridionale. ' In questo momento di crisi ... Tremila nati in un anno, festeggia l'azienda Federico II Alle 3.59 di oggi 26 dicembre è nata la piccola Francesca (nome di fantasia), che concorre a sua insaputa ad un traguardo importante: tremila ...Alle 3.59 di oggi, 26 dicembre, è nata la piccola Francesca (nome di fantasia per tutelarne la privacy), splendida femminuccia, nata a termine, che concorre a sua insaputa ad un traguardo importante: ...