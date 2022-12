Agenzia ANSA

di curdi siriani si radunano nella citta' settentrionale di Hasakeh, in, per protestare contro l'attentato, un micidiale attacco a colpi di arma da fuoco contro membri della comunita' ...Domenicadi curdi siriani hanno manifestato nel nord della, accusando la Turchia di essere dietro agli omicidi. Uno dei manifestanti, Azad Suleiman, ha affermato: "È una guerra contro ... Siria, centinaia di curdi protestano contro l'attentato di Parigi - Mondo Dopo la sparatoria a Parigi, centinaia di curdi siriani hanno manifestato ad Hassaké, nel nord-est della Siria, per i tre "martiri" uccisi da un francese che ha rivendicato il suo "odio per gli strani ...A Parigi non si placa la protesta dei curdi dopo la strage compiuta da un ferroviere francese in pensione (un estremista di destra che ha anche confessato il movente razziale). In Place de la Républiq ...