(Di lunedì 26 dicembre 2022) E' forse uno dei pochi luoghi in tutta Italia dove non è stato possibile celebrare ladi. A, il minuscolo borgo dell'isola di Stromboli raggiungibile solo via mare, le poche ...

Agenzia ANSA

E' forse uno dei pochi luoghi in tutta Italia dove non è stato possibile celebrare la Messa di. A, il minuscolo borgo dell'isola di Stromboli raggiungibile solo via mare, le poche decine di residenti che ogni anno si radunano per assistere alla celebrazione quest'anno sono ...... 80 anni, di, il piccolo villaggio di Stromboli, raggiungibile solamente dal mare con 40 isolani tra veraci e colonia di tedeschi, letterina dial sindaco Riccardo Lo Schiavo. "Nel ... Natale: a Ginostra niente Messa per chiesa inagibile - Cronaca Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...