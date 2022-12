Donnamaria manda in tilt Antonella | “Dovrei essere più str*nza ma non riesco!” | perché la Vippona è in crisi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il rebus sul regalo di Natale di Edoardoha contribuito are inFiordelisi. Oltre a dover fare i conti con il messaggio nascosto contenuto nel dono natalizio, l’influencer non ha nascosto la sua preoccupazione in vista della nomination.Fiordelisi in: lo sfogo su EdoardoNelle passate ore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.