Calendario atletica 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ildell’leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente i Mondiali all’aperto, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 15 al 24 luglio: la rassegna iridata va in scena a un solo anno di distanza dalla kermesse di Eugene, a causa dallo sfalzamento provocato dall’emergenza sanitaria. L’altro appuntamento di rilievo è rappresentato dagli Europei indoor, previsti a Istanbul dal 2 al 5 marzo. La rassegna continentale sarà preceduta dalle consuete tappe del World Indoor Gold Tour. Non mancherà la Diamond League, con le sue tappa previste tra maggio e settembre (Finali il 16-17 settembre a Eugene, USA). Sempre nell’ambito della Diamond League è da segnalare il Golden ...