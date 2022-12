Calcio | Liverpool punta Bellingham | Klopp ' è eccezionale'

L'Ultimo Uomo

... il nome di Bellingham e' accostato dai media britannici al, che pero' deve battere la ... "Provate a chiedere a chi non segue con grande attenzione ilquanti anni ha: non credo andrebbe ...Riuscirà Lukaku a restare in campo novanta minuti Db Napoli 12/02/2022 - campionato di...chiuso la prima parte della stagione senza la loro stella a causa dell'infortunio rimediato a... Manchester City-Liverpool 3-2, l'analisi della sfida di Carabao Cup Jurgen Klopp lancia l'assalto del Liverpool a Jude Bellingham, 19enne talento del Borussia Dortmund e della nazionale inglese. (ANSA) ...L'attaccante del Liverpool ha pubblicato sui propri canali social una foto che lo ritrae in famiglia circondato da simboli natalizi scatenando le proteste dei musulmani ...