Robert Lewandowski | “Messi vincerà il prossimo Pallone d’oro”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il2023 sarà di Leo. Ne è convintoche in un’intervista al Mundo Deportivo si lancia nella previsione: “Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappè nel Psg ndr), ma c’è solo un Mondiale che decide chila prossima edizione – dice-. Leo ora è di sicuro al vertice. Se mi piacerebbe giocare con lui? Adesso è calciatore con cui qualsiasi attaccante sognerebbe di giocare”. A 34 anni, il giocatore del Barcellona non ha intenzione di ritirarsi dalla nazionale polacca e punta i Mondiali del 2026 (“so che sarò pronto se potrò esserci”, sottolinea). Per ora si pensa al presente e ha già “nel mirino gli Europei 2024? ma soprattutto la Champions League dopo la delusione della ...