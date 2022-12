(Di domenica 25 dicembre 2022) Nel 2021, Robert Lewandowski è stato molto vicino a vincere ild'Oro, ma il trofeo è andato per la settima volta a Leoe secondo il polacco l'argentino è destinato ad arrivare a quota ...

Agenzia ANSA

Nel 2021, Robert Lewandowski è stato molto vicino a vincere il Pallone d'Oro, ma il trofeo è andato per la settima volta a Leo Messi e secondo il polacco l'argentino è destinato ad arrivare a quota ...... in primis per la fine di un'era, quella di grandi campioni del calibro di, Thiago Silva,... Il secondo punto molto importante però è rappresentato dal cambiamento cheda qualche anno sta ... Lewandoski è già certo, il prossimo Pallone d'oro sarà Messi - Calcio