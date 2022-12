Juan Jesus il post di Natale è tutto da ridere

(Di domenica 25 dicembre 2022)ha pubblicato undi auguri per, il difensore del Napoli riporta in auge il suo personaggio Bat. Il difensore del Napoli è sempre molto simpatico quando scrive sui social. Negli ultimi tempi ironicamente ha lanciato il suo personaggio Bat, che ha rispolverato per gli auguri diha pubblicato sui social una foto sui social con il maglioncino del Napoli versione natalizia, acquistabile sullo store della SSCN. Poi ha scritto: ” “Tanti auguri da JJAnche se lo avete scoperto non dite a nessuno che JJe Batsono la stessa persona!!!”sta dimostrando ancora una volta di essere un ...

MondoNapoli

"Tanti auguri daNatale! Anche se lo avete scoperto non dite a nessuno che JJNatale e BatJuan sono la stessa persona" , scrive così ironicamentevia Instagram augurando a tutti i tifosi un buon ...... 17 giocatori over 22: Ostigard Olivera Rrahmani Mario RuiKim MinJae Anguissa Ndombele Lobotka Zielinski Elmas Demme Simeone Lozano Osimhen x (Bereszynski) x LISTA OVER 22 FORMATI IN ... Rivelazione del 2022, al quinto posto Juan Jesus, accolto a Napoli con scetticismo ma entrato nel cuore dei tifosi a suon di grandi prestazioni "Nessun allarme, è solo un'amichevole". Sono questi i pensieri in casa Napoli all'indomani del duro ko maturato contro il Lille. Resta una gara che non lascia per strada punti e soprattutto non disper ...Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli che dopo il ko col Villarreal cade anche con il Lille. 4-1 il risultato in favore dei francesi, a segno anche l’ex Ounas. 21:56 - ...