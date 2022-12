Malore sul monopattino | morto a 16 anni «Si è accasciato a terra all' improvviso»

LeccePrima

Un adolescente di 16 anni è morto stamattina per cause naturali mentre era a bordo del suo monopattino. E' accaduto a Castromediano, una frazione di Cavallino, Comune alle porte di Lecce. Il ragazzino ...Si è sentito male mentre si trovavasuo monopattino elettrico. Davide Felix Vieira , un giovane di 17 anni, ha avvertito unimprovviso, una fitta all'altezza del petto che lo ha costretto ad accasciarsi a terra, ed in pochi ... Malore improvviso sul monopattino, 17enne s’accascia a terra e muore Un malore improvviso a soli 16 anni, mentre era a bordo del suo monopattino: si accascia a terra e muore. Tragedia oggi intorno alle 12 a Castromediano, ...CAVALLINO – Era a bordo del suo monopattino quando si è fermato, si è accasciato a terra senza più riprendersi. È l’assurda tragedia che si è consuata im questa vigilia di Natale a Castromediano… Legg ...