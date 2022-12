Calendario Coppa Italia calcio 2023 | quando si gioca a gennaio | orari | date | programma | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 24 dicembre 2022) La2022-digiocherà tutti gli ottavi ed uno dei quarti nel mese di. Si inizia con il turno degli ottavi di finale che è stato spalmato su cinque giorni tra martedì 10 e giovedì 19, anche se la giornata di mercoledì 18è stata lasciata libera per fare spazio alla Superna tra Milan ed Inter. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte le partite della2022-di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Canale 5 ed1 come di seguito specificato. OA Sport ...