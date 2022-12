Calcio | Stankovic | ' salvezza non impossibile | non molleremo fino alla fine'

(Di sabato 24 dicembre 2022) Genova, 24 dic. - (Adnkronos) - "Non sarà facile, ma non è". Così l'allenatore della Sampdoria Dejanin merito alle possibilità didella sua squadra. "Dicevo all'inizio che non volevo fare promesse. Una la faccio: non", aggiunge il tecnico serbo ai canali ufficiali del club blucerchiato.

La Svolta

All'arrivo il rompete le righe natalizio: Dejane staff hanno dato appuntamento al "... Senza voler entrare nelle logiche politiche che ha […] Savona Sport, tutti i numeri di ...Nel primo tempoha proposto il 3 - 4 - 2 - 1 con Audero in porta, davanti a lui Murillo, Colley e Amione mentre a centrocampo hanno giocato Leris, Villar, Rincon e Augello. In attacco ... Ultimo'ora: Calcio: Stankovic, 'salvezza non impossibile, non ... Genova, 24 dic. – (Adnkronos) – “Non sarà facile, ma non è impossibile”. Così l’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic in merito alle possibilità di salvezza della sua squadra. “Dicevo all’inizio ...Ultimo giorno di lavoro in Turchia per i blucerchiati che chiuderanno il ritiro invernale venerdì con una amichevole contro il Kaysar ...