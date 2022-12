Tregua fiscale | le 12 sanatorie in arrivo con la Legge di Bilancio | dalle criptovalute al salva calcio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il testo delladisu cui il governo ha posto la fiducia prevede 12 tipi di. Una «» che tocca più settori,cripto attività al. Misure che hanno un costo per lo Stato di 889 milioni di euro, riferisce il Sole 24 Ore. Molti contribuenti potranno chiudere, dall’1 gennaio, i conti con il Fisco, a patto di pagare l’intera imposta dovuta, anche rateizzando. Non sono, però, mancati gli scontri politici. Dal Pd c’é chi definisce il pacchetto in questione «una saga dei condoni». Si tratta di Maria Cecilia Guerra che denuncia come queste misure riguardino tutta la fase del rapporto fisco contribuenti e costano nell’insieme oltre un miliardo che avremo potuto destinare al taglio al cuneo per chi le tasse ...

Informazione Fiscale

Prime pagine dei giornali economici 23 dicembre 2022 Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani economici del giorno 23 dicembre 2022. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME ...Così il governo ha provato ad ascoltare le richieste anche delle amministrazioni comunali che negli ultimi giorni si erano dette preoccupate per laipotizzata in una prima ipotesi dall'... Stralcio cartelle 2023, multe in bilico: cambia la tregua fiscale per i debiti fino a 1.000 euro A partire dalla sanatoria fino ad arrivare alla prescrizione sono tante le soluzioni per evitare di pagare il bollo auto.