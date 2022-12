Tiktoker fa l’albero di Natale al contrario per un toccante motivo | ma gli hater lo attaccano | “A testa in giù per Benito Mussolini?”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilsi avvicina e porta con sé gioie, regali, condivisione ma anche ricordi talvolta dolorosi. Lo sa bene Gabriele Canella, che su TikTok ha raccontato di aver deciso di faredial. Il? Fa stringere il cuore. “Ho perso mio papà 5 anni fa, però ancora un po’ mi manca. Quindi ecco cosa ho deciso di fare”, il suo esordio in una clip pubblicata il 17 dicembre scorso e che al momento conta più di 949mila views. Poi il creator (“Facevo scherzi su YouTube, ora racconto storie”) ha spiegato: “Lui, in uno dei suoi ultimi natali con me, ha appesoal. Quindi ho chiamato subito un mio amico, ha trapanato (io assolutamente non servivo a nulla) e abbiamo appesoal”. E ...

Il Fatto Quotidiano

Ladi Melbourne, esperta di pulizia e soluzioni fai - da ...essenziale di chiodi di garofano e olio essenziale dell'...'aceto agirà per il tempo necessario eliminando le spore della ......in quello di Roberto E come mai uno ha un giardino con un...Roberto E come mai uno ha un giardino con undi mele e'... seguo e osservo cosa fanno opinionisti, influencer e, e ... Tiktoker fa l’albero di Natale al contrario per un toccante motivo, ma gli hater lo attaccano: “A…