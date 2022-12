Steven Spielberg | i cinque film più commoventi della sua carriera

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In occasione dell'ultimo, commovente,di, The Fabelmans, ripercorriamo ladel grande regista intra le tappe più emozionantisuaografia. Il 22 dicembre esce nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution, l'ultimo personalissimo lavoro di: The Fabelmans. Dopo l'esordio al TorontoFestival, dove si è aggiudicata il premio del pubblico, la pellicola è pronta a incontrare il pubblico italiano durante il periodo delle Feste, augurandoci che possa riscontrare i medesimi consensi di gradimento. Ilè il racconto romanzatogiovinezza distesso, che in scena prende le sembianze di ...

The Fabelmans è la meravigliosa confessione di Steven Spielberg. Il grande regista americano crea l'ennesimo capolavoro con un film semi - autobiografico di grande potenza, un atto d'amore verso il cinema. Leone Film Group e Rai Cinema hanno appena diffuso e presentato il nuovo, emozionante trailer italiano di The Fabelmans, "My Life", con un'introduzione d'eccezione di Spielberg che prima che partano le immagini dice: "La maggior parte dei miei film raccontano cose che sono successe a me. Ma The Fabelmans non è una metafora, sono ricordi". Steven Spielberg chiede scusa per uno dei suoi capolavori: «Mi dispiace, ha avuto conseguenze nefaste». Con The Fabelmans, Steven Spielberg firma la sua opera più personale in quanto descrive le sue scelte di grande regista.