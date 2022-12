Banco Bpm accordo con Credit Agricole nella bancassurance

ha siglato con Credit Agricole l'accordo nella bancassurance nel settore danni e protezione Il gruppo francese paga 260 milioni per l'acquisire il 65% delle compagnie assicurative della ...Partnership di 20 anni. Dentro anche Vera Assicurazioni .e Credit Agricole hanno sottoscritto un term - sheet vincolante per costituire una partnership strategica "di lunga durata" nella bancassurance nel settore Danni - Protezione. Lo annuncia ...Leggi le nostre previsioni azioni bancarie Italia relative a Banco Bpm, Bper Banca e Finecobank. Approfondisci il caso Lexitor.(Teleborsa) - Banco BPM ha sottoscritto, in data odierna, un term-sheet vincolante con Crédit Agricole Assurances S.A. ("CAA") per la costituzione di una partnership strategica di lunga durata nella..