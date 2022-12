Raffaella Fico aggiorna sulla querela per Soleil | “L’ho rivista di recente”

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nonostante non sia rimasta nella casa molto tempo,è stata una delle protagoniste del GF Vip 6. L’ex gieffina oggi in un’intervista rilasciata a Casa Pipol ha rivelato che la sua seconda esperienza nella casa di Cinecittà non è stata semplicissima. “Tornare al GF è stato più difficile di come pensassi. Da donna matura e strutturata è più complicato ambientarsi. A dire il vero mi aspettavo un’accoglienza diversa e delle persone diverse. Mi sono presa con pochi di loro. Poi con persone che a pelle non ti piacciono è difficilissimo. Io lì non andavo d’accordo con qualcuno. Ogni mattina ti trovi questa persona davanti… con l’età inizi a non sopportare certe cose. Quindi ho iniziato a viverla male chiudendomi anche. Non ho dato quello che potevo dare e ha condizionato il mio percorso questa cosa. Non sono stata me stessa al completo. Non mi ...