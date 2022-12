Pioltello | via libera dal Consiglio comunale al Controllo di Vicinato | Gerli | «Un progetto ambizioso e di grande valore»

Prima la Martesana

Per almeno sei mesi dovrà restarsene nella sua casa a. Martedì 20 dicembre 2022 i Carabinieri della Stazione diMorvillo hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare al 47enne Andrea Beretta , storico leader della Curva Nord ......in costruzione inMilano a Trezzano Rosa, proprio all'ingresso del paese. A rimanere ferito è stato un giovane di 28 anni. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di, un'... Ha violato il Daspo: sei mesi ai domiciliari per il capo Ultras nerazzurro Il gruppo di cittadini per il controllo di vicinato si è costituito una decina di giorni fa, dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Pioltello del Protocollo della Prefettura. Approvato anche il ...Anche a Pioltello può partire il Controllo del vicinato. Un obiettivo che l'Amministrazione Cosciotti si era posto già nel primo mandato e che si è concretizzato ieri, mercoledì 21 dicembre 2022, con ...