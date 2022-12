Inter | il compleanno di Zhang | 31 anni festeggiati con i giocatori in un hotel di lusso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un altro giorno di festa in casa. Dopo la cena di Natale di ieri, come riporta la Gazzetta dello Sport questa sera ancora una volta Stevenprotagonista della sua festa di. Il giovane presidente nerazzurro, infatti, ha festeggiato oggi 31e lo ha fatto organizzato una festa senza badare a spese: affittata la sala privata di undidel centro città di Milano, invitati tutti ie sono state riportate le presenze, tra gli altri, di Handanovic, Lukaku e Barella. SportFace.

... il numero uno nerazzurro ha bissato per celebrare il suo 31esimo. Ancora Milano la sede ... Tra i presenti, anche Handanovic, Lukaku, Barella e tanti altri calciatori dell'. La sera ...... Zhang ha fatto un breve intervento anche per festeggiare il suo: 'Sono molto contento perché compio 18 anni' ha detto divertito il massimo dirigente dell'che comunque ne fa ... I 31 anni di Zhang: festa di compleanno in centro a Milano Inter, il compleanno di Steven Zhang: i suoi 31 anni festeggiati con i giocatori in un hotel di lusso di Milano ...