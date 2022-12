Fidanzatini morti in Inghilterra | è giallo Il 7 dicembre l’ultimo post su Fb insieme

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il 7scorso, nel loro ultimosu Facebook, facevano un occhiolino verso l’obiettivo dello smartphone Francesca Di Dio e Nino Calabrò, i due fidanzati siciliani uccisi a Thornaby-on-Tees, in. Il ragazzo si era trasferito nel Regno Unito dove lavorava in un ristorante, mentre la giovane – che viveva a Montagnareale, in provincia di Messina – era andata a trovarlo, come faceva spesso. Erano Fidanzati da più di tre anni, dal 27 settembre 2019, e nel“boomerang” – un video breve che si ripete in loop -, girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo delquattro cuori. Nel video Francesca ha i capelli lisci, biondi, il rossetto rosso. Lui indossa un cappello e una felpa con il cappuccio. Guardano nell’obiettivo dello smartphone e ...