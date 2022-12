Caos bollettini del Consorzio di Bonifica | Caroccia | “Chi si trova in queste aree non deve pagare”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Fiumicino – “Sulla vicenda deideldi(leggi qui) che sta interessando diversi comuni, non solo Fiumicino, l’Amministrazione è stata più che chiara e fin da subito si è messa in contatto con ilstesso per chiarire l’accaduto. Un disguido non dovuto a ritardi del Comune di Fiumicino che, anzi, tra i pochissimi comuni, ha risposto celermente alle richieste del”. A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo. “A fronte di una comunicazione molto tecnica, e quindi forse difficile da comprendere per i non addetti ai lavori – prosegue-, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca ha diffuso una nota in cui dice chiaramente come stanno le cose: chi sinelle ...

RomaToday

