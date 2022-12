A letto | la posizione conta

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) A pancia in su, in giù o su un fianco, ogni persona ha una suapreferita per dormire, anche se non sempre questa coincide con il benessere del corpo. Se è vero che oltre un terzo degli italiani soffre di mal di schiena, dolori lombari, vascolari e digestivi, è altrettanto vero che lagiusta e la scelta di un materasso funzionale alla pressione e sostegno del corpo sono determinanti per la qualità del sonno. Tra le posizioni corrette per dormire bene la più indicata è quella sul fianco “Dormire sul fianco, in particolare il sinistro, – spiega il Dr. Santilli, osteopata e posturologo della divisione Ricerca e Sviluppo Veradea – apporta grandi benefici da tre punti di vista: digestivo, in quanto favorisce la funzione gastrica, asseconda il meccanismo delle barriere antireflusso e facilita il transito intestinale per via della ...