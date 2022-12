Zerbin | «È un anno importante | gennaio sarà un mese decisivo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’attaccante del Napoli, Alessio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida amichevole con il Lille allo stadio Diego Armando Maradona.ha detto che questo è une che il suo obiettivo è fare sempre più parte del gruppo creato da Luciano Spalletti. L’obiettivo, ha detto, è cercare di fare sempre meglio, sia come squadra che a livello di singoli. «È un, bisogna cercare sempre di fare meglio, sia a livello personale che come squadra. Abbiamo fatto un bel ritiro in Turchia. Il mio obiettivo è essere parte sempre piùdi questo gruppo, arrivavo da unin B ed era difficile fare cose importanti subito. Spero di migliorare sotto l’aspetto del gioco». A ...