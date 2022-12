“Vincono loro” Ballando | bomba a poco dalla finale | trionfa la coppia più chiacchierata

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)con le stelle, sale l’attesa per la. Sabato si chiuderà infatti l’edizione 2022. Un’edizione in cui non sono mancati i colpi di scena, il più grande dei quali legato all’esclusione di Enrico Montesano. Il comico romano, per chi non ricordasse, era stato messo alla portaRai dopo le immagini circolate che lo riprendevano con la maglia della Decima Mas, chiaro riferimento al regime fascista. A nulla erano servite spiegazioni e scuse con Milly Carlucci costretta a chiudere la porta nonostante un tentativo con i vertici Rai. Un addio che ha tolto auno dei possibili vincitori. Prima del fattaccio infatti il comico sembrava lanciatissimo. Uscito di scena i rapporti di forza sono cambiati e gli ultimi sondaggi rivelano una vera sorpresa. Nelle scorse ore infatti, Ema Stokholma è stata in ...

Tuttosport

Con le spalle al muro le giovani di coach Biestro tornano in campo determinate equarto set ... le cheraschesi sono in testa algirone ed hanno la concreta possibilità di qualificarsi alla ......iniziano le tanto desiderate vacanze di Natale senza preoccuparsi dei possibili effetti sul... Per quanto riguarda i piatti tipici del made in Italy, invece, i cannellonila battaglia dei ... Argentina campione, le ragazze del topless: "Chi vince festeggia come vuole" Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Vincerà Bonaccini, nettamente. Se devo guardare agli intessi del Terzo polo, se vince Schlein da noi viene più gente. Ma ho pieno rispetto per le loro scelte.(LaPresse) - Spunta un video girato nello spogliatooio della Francia durante l'intervallo della finale dei Mondiali in Qatar con l'Argentina, con ...