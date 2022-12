Twitter | Elon Musk annuncia le dimissioni ma sembra un bluff

la Repubblica

Mi dimetterò da amministratore delegato dinon appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico". È quanto ha annunciato in un tweetMusk sottolineando che una volta dimessosi guiderà i team per il software e i ......di supporto diimplichi che gli utenti non possano più twittare post da piattaforme vietate a meno che non siano pubblicati in modo incrociato su entrambe le piattaforme, un tweet di... Elon Musk annuncia le sue dimissioni da ceo di Twitter Elon Musk, dopo che un sondaggio da lui stesso lanciato ha decretato che deve dimettersi da amministratore delegato di Twitter, prende tempo. L’eccentrico miliardario ha comunque confermato che rispet ...Elon Musk sta cercando un nuovo Ceo per Twitter. Ad annunciarlo è la Cnbc che ricorda come il patron di Tesla aveva già precedentemente affermato che la sua posizione da amministratore delegato sarebb ...