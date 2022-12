Summer Job | Matthias De Donà fa coming out nel reality Netflix

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Durante la quarta puntata diJob, ilitaliano disponibile su, uno dei concorrenti,De, ha fattoout con Pit, con cui in quel momento condivideva la stanza. Il ragazzo, 18 anni, ha rivelato di essere bisessuale, quindi attratto sia dalle donne che dagli uomini, confessando che il suo coinquilino rispetta i suoi canoni di bellezza amaschile.Job è il primoitaliano prodotto da, il programma è disponibile sulla piattaforma dal 16 dicembre. Protagonisti sono un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 23 anni, che, dopo essere partiti per una vacanza da sogno, scoprono che dovranno guadagnarsi la loro permanenza nel gioco svolgendo anche lavori umili. Tra i concorrenti del ...

