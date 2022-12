Ricette mediche elettroniche prorogate per un anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dicembre mese di scadenze per la sanità pubblica. Oltre all’obbligo di usare le mascherine in ospedali ed Rsa, che come più volte ribadito dal Ministro Schillaci verrà prorogato, arriva a fine corsa un altro importante asset per cittadini e medici: la ricetta elettronica.

...ARRIVA PROROGA DI 1 ANNO PERDIGITALI - Arriverà con il decreto Milleproroghe, secondo quanto si apprende, la proroga di un anno della possibilità di ricevere levia mail o ...... è stata inserita una misura che proroga di un anno, fino alla fine del 2023, la possibilità di ricevere lein formato elettronico. Le prescrizioni digitali, introdotte con ordinanza ... Ricette mediche, da fine anno non più valide quelle via messaggio o mail Il decreto Milleproroghe, oggi all’esame del Consiglio dei ministri, conterrà la proroga di un anno della possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. E’ quanto si apprende da fonti di g ...Arriva la proroga di un anno delle ricette elettroniche, come chiesta a gran voce dai camici bianchi. Il governo, riunito in Cdm oggi a Palazzo ...