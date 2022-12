Pensioni 2023 | quando arrivano i pagamenti? Ecco le date

Leggi su zon

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)tutte leutili per conoscere l’arrivo deidelle. C’è differenza tra chi riceverà in banca e chi alla posta Un periodo fondamentale anche per un altro aspetto assistenziale. Alla fine, è tempo di guardare al calendario per idelle. L’assegno sociale e le prestazioni riconosciute agli invalidi civili saranno altro oggetto di discussione per il Governo e per l’INPS. Con la fine dell’emergenza sanitaria, infatti, quest’ultima è tornata ad applicare la classica regola, in modo da pagare il corrispettivo durante il primo giorno bancabile del mese. Un ritorno al passato, dunque, a quelle misure applicate prima dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo da due anni a questa parte. ...