Gianluca Vialli | la speranza di Bartoletti | “Spero che la fortuna che lo aspetta sia pari alla sua dolcezza”

La Gazzetta dello Sport

...raggiunto L'annuncio didi dover lasciare l'attività Il ricovero a Londra con la famiglia intorno La lettera di Antonio Cabrini all'amico di una vita Il libro del 2018 diIl ...... 42enne tunisino arrestato per stalking Montalto Ligure, auto precipita in un dirupo: muore 59enne Ansia per: le condizioni si aggravano Tutti con Vialli, tra silenzi e speranze: "Gianluca, preghiamo per te" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La madre e uno dei fratelli sono rientrati a Cremona per Natale. Intanto anche l'amico ed ex compagno di squadra Massimo Mauro andrà a fargli visita ...