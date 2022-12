Bisantis | Meglio di così il Napoli non può fare | gioco divertimento e spettacolo

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Giuseppe, giornalista e radiocronista Rai, ha parlato a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue dichiarazioni: Avventura in Qatar per il Mondiale? "È stata una Coppa del Mondo particolare, si è seguito tutto passo dopo passo. È stata un'esperienza positiva, l'atmosfera in Qatar era gradevole. Al termine del torneo, si sono spenti, tuttavia, i riflettori sul Qatar, poiché ormai non c'è più l'attenzione di tutto il mondo rivolta sul paese. Gli stadi erano bellissimi, ma oltre le spese enormi, il costo pesantissimo è legato alla perdita di tante vite umane. La Fifa è stata dalla parte del governo qatariota, non si è mai opposta. Tuttavia, l'organizzazione è stata impeccabile, anche gli impianti erano maestosi. Poi si diceva che questi stadi sarebbero stati smontati, ma il 974 per esempio era ancora intero dopo il quarto di finale. Smonteranno ...