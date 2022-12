Allegri | la notizia che nessuno si aspettava | il tecnico è disperato

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)della Juventus, rischia di avere un grande problema; andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.se lo. AnsafotoIl mondiale in Qatar è terminato e questo significa che il calcio dei club sta per tornare; la Juventus vuole ripartire con il piede sull’acceleratore per non perdere terreno sul Napoli. Una rimonta complessa ma che i bianconeri sanno di poter realizzare;può contare, infatti, su una rosa di altissimo valore nonostante i risultati, non ottimali, della prima parte di stagione. L’allenatore bianconero, in ogni caso, avrebbe bisogno di alcuni rinforzi per alzare il livello della rosa; fino a qualche tempo fa, la Juventus aveva come obiettivi un terzino destro ma soprattutto Milinkovic-Savic. Il centrocampista è sempre stato considerato l’elemento ...