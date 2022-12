Oscurare il Sole contro il riscaldamento globale è una buona idea?

Everyeye Tech

Infine, gli autori hanno suggerito di posizionare "Lo sciame" nel punto di Lagrange L1 , sulla linea tra la Terra ed il, così da permettere di bloccare tra il 2 ed il 4 percento della luce ...Ma possiamo davvero costruire un enorme ombrello perilUna tale impresa sarebbe un progetto su una scala globale come nessun altro. Ci vorrebbero almeno 400 lanci di razzi dedicati ... Oscurare il Sole per combattere il cambiamento climatico Realtà oltre la fantascienza Domani e mercoledì 21 dicembre, dalle 21, al Teatro Arena del Sole di Bologna torna Discesa all'Inferno di Francesco Maria Gallo ...Una trovata geniale, seppur estrema, potrebbe bloccare i raggi del nostro Sole per mitigare le conseguenze del riscaldamento globale. Sarà fattibile