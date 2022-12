Messi e compagni tornano in Argentina | previste nove ore di festeggiamenti | indetta festa nazionale

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2022, per Lionelè il giorno del rientro in, accolti dal caloroso abbraccio di un’intera popolazione che ha seguito con trepidazione il percorso della Scaloneta. Un’attesa lunga 36 anni per tornare sul tetto del mondo, ma ora la terza stella è arrivata. È proprio la Pulce il primo ad uscire dall’aereo, sollevando al cielo la Coppa appena vinta, seguito daie da tutta la delegazione. Attesa per la sfilata del bus scoperto, che attraverserà le autostrade Ricchieri, Dellepiane e 25 de Mayo fino in viale 9 de Julio e infine all’Obelisco. Un percorso la cui durata è prevista di almenoore. Il Governo ha inoltre deciso di proclamare una giornata di, dove quindi non si lavorerà. Una ...

Il Sole 24 ORE

A mezzogiornofaranno poi un giro per le strade della capitale argentina, festeggiati dalla folla, per poi terminare il tour a plaza de Majo. L'ARTICOLO L'Argentina campione del ...Napoli come Buenos Aires. Solo la nostra città poteva essere paragonata alla capitale argentina dopo la conquista del Mondiale di. Già dal primo pomeriggio c'era aria di festa per via Toledo e i vicoli dei Quartieri. I sudamericani e i napoletani si sono mescolati e tra bianco e celeste non si sapeva chi fosse ... Messi e Mbappé, compagni-rivali alla resa dei conti Disastro sfiorato durante la parata dell' Argentina campione del mondo, a Buenos Aires, su un pullman scoperto. Messi e compagni sono atterrati intorno alle 2 di notte con migliaia di fan che li stava ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...