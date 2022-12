Manovra | Conte | “Stop allo scudo penale è una vittoria contro i furbetti dell’evasione Continueremo a sorvegliare”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il condonoinè entrato ed uscito nel giro di poche ore. Giuseppeinsieme i deputati della Commissione bilancio M5s fuori da Montecitorio rivendica il risultato: “È una grandeche otteniamo rispetto al kit deie sorveglieremo, perché questo emendamento non ritorni da nessuna parte nel corso dell’iter di approvazione della” ha detto il leader del Movimento 5 Stelle.ancora bloccata. “La maggioranza non ci fa votare, non ci fanno andare avanti e non perché stiamo facendo ostruzionismo, ma perché le forze di maggioranza stanno riscrivendo gli emendamenti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

