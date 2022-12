IP acquisisce Esso | ora le raffinerie hanno anche un valore strategico

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’operazione è stata celebrata sia dal ministro dell’Economia sia dal ministro delle Imprese e del Made in Italy. “Accolgo con favore l’annuncio dell’operazione di acquisizione dida p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Verità e Affari

IP oggigli asset carburanti e raffinazione di, con impianto di Trecate, la logistica, e i contratti di fornitura delle stazioni. Un'ottima notizia, cresce il Made in Italy'. Al ...Nel dettaglio, il Cedoam, valuta, organizza e mette a disposizione dei professionisti la ... In - fatti adafferiscono le attività di alcune strutture dell'ASL AL, tra cui proprio il ... Ip acquista Esso, ma alla pompa l'insegna rimane la stessa - V&A L'operazione consolida quella che è ormai la principale azienda privata italiana nei carburanti, ma segna anche il risveglio del settore che sembrava ormai destinato a essere completamente dismesso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...