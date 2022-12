Fabrizio Romano | Marcos Paulo lascerà l’Atlético Madrid a gennaio Pieno accordo in essere con…

Calcio in Pillole

... Rita Marcotulli, Maurizio Giammarco, Federico Malaman, Rosario Giuliani, Flavio Boltro, Massimo Nunzi, Javier Girotto,Bosso, Marco Tamburini, Enrico Rava, Aldo, Ada Montellanico, ...Il nuovo Consiglio, integrato dai membri di diritto, Michele, Paolo Mastroberardino, ... Paolo Di Palma, che, anche a nome del presidente regionale,Marzano, si è complimentato per i ... Inter su Smalling Fabrizio Romano conferma: "Lo seguono perchè..." Omaggio all’aeronautica: il racconto della relazione che militari e popolazione hanno avuto nell'arco di questo secolo ...L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato a BetVictor del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è dell’interesse per lui da parte della Fiorentina. In particolare ha sottolineato come i ...