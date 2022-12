Conoscete Alessandro Leon? Il padre è famosissimo e da poco gli ha regalato una gioia

Leggi su newstv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sapete chi è? Figlio di una vera e propria star, il giovane haun’emozione fortissima al, ecco di che cosa si tratta. Lui è un attoree la notizia di ciò che è accaduto ha subito fatto il giro del web e non solo. Sono tutti entusiasti e contenti per lui, ma avete visto che cosa è successo?(www.newstv.it)Una grandeè arrivata in casa del celebre attore, che non sta più nella pelle dalla felicità. L’artista ha subito condiviso la notizia sui suoi canali social, riscuotendo così parecchie reazioni non solo da parte dei fan ma anche dai colleghi. Si tratta di Raoul Bova, il celebre attore che ha prestato il suo volto ad alcuni dei personaggi più amati della televisione italiana. Il noto ...